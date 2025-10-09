Европратениците ќе гласаат за недоверба на Европската комисија

Европратениците денеска гласаат по две иницијативи за недоверба на Европската комисија, поднесени од десничарската група „Патриоти за Европа“ и Левицата.

Двете групи ја критикуваат Урсула Фон дер Лајен за политиките кон САД, Газа и трговијата. Таа возврати дека нападите ја поткопуваат ЕУ и му одат во прилог на Путин, кој, според неа, ја поддржува ваквата дестабилизација.

За иницијативите да бидат прифатени, потребни се најмалку 360 гласа – бројка што засега се смета за недостижна.