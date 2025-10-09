Во Куманово приведен бегалец од затвор, спроведен е во затворот во Охрид за доиздржување на казната

На 09.10.2025 во 01:30 часот во Куманово, полициски службеници од СВР Куманово го лишија од слобода З.М. (20) од Струга, кој бил баран по централна потерница врз основа на судска наредба поради бегство од затвор.

Тој бил осуден на една година и 10 месеци за сторено кривично дело „тешка кражба“ по член 236 од Кривичниот законик, а имал за доиздржување една година од казната.

Лицето е спроведено во Казнено - поправната установа Затвор Охрид за доиздржување на казната, соопштуваат од МВР.