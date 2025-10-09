Кривичен суд
Продолжи судењето за случајот „Онкологија 2“
09.10.2025 13:19
Во Кривичниот суд, тројца вработени во Клиниката за радиотерапија и онкологија сведочеа денеска на новото рочиште за случајот „Онкологија 2“, за злоупотреба на службена положба, измама и проневера. Ова е втор процес кој се води против поранешно раководство на Клиниката за онкологија.
Ирина Гелевска го следи судењето.