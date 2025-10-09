Продолжи судењето за случајот „Онкологија 2“

Во Кривичниот суд, тројца вработени во Клиниката за радиотерапија и онкологија сведочеа денеска на новото рочиште за случајот „Онкологија 2“, за злоупотреба на службена положба, измама и проневера. Ова е втор процес кој се води против поранешно раководство на Клиниката за онкологија.

Ирина Гелевска го следи судењето.