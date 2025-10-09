Кандидатот за градоначалник на Струга од НАИ, Арсим Далипи, ја претстави програмата

Наместо да ги застапува интересите на албанските граѓани, „Вреди“ избра да ги застапува интересите на ВМРО-ДПМНЕ, учествувајќи на нивните митинзи, обвинија од Националната алијанса за интеграција.

Кандидатот за градоначалник на Струга од Националната алијанса за интеграција, Арсим Далипи посочи дека општината ќе ја трансформира во ефикасен дигитален и отворен институционален сервис.

Далипи најави субвенционирање на електрични автобуси, тротинети и велосипеди во урбаните зони на Струга.

Миле А. Ристески