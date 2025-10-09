Локални избори 2025
Од коалицијата „Искуство за успех“, најавија решение за хаосот со паркирањето
09.10.2025 17:42
Во општината Карпош преку поставување на катни гаражи и изградба на подземни паркинзи, ќе се среди хаосот со паркирањето, најавува носителката на листа од коалицијата „Искуство за успех“, Добрила Андоновска.
Решение за хаосот со паркирањето во општината Карпош преку поставување на катни гаражи и изградба на подземни паркинзи, најавува носителката на листа од коалицијата „Искуство за успех“, Добрила Андоновска.
Воведување на градски инспекторат и формирање на градски урбан плански центар, најавува кандидатот за градоначалник на Скопје, Александар Трајановски.
За Трајановски приоритет засилување на капацитетите на градските инспекциските служби.
Викторија Милевска