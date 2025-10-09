Од коалицијата „Искуство за успех“, најавија решение за хаосот со паркирањето

Решение за хаосот со паркирањето во општината Карпош преку поставување на катни гаражи и изградба на подземни паркинзи, најавува носителката на листа од коалицијата „Искуство за успех“, Добрила Андоновска.

Воведување на градски инспекторат и формирање на градски урбан плански центар, најавува кандидатот за градоначалник на Скопје, Александар Трајановски.

За Трајановски приоритет засилување на капацитетите на градските инспекциските служби.

Викторија Милевска