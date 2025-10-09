Касами претстави дел од проектите во неговата програма

Во првиот мандат го разбудивме културниот дух на Тетово и го претворивме во културен и уметнички центар за жителите, изјави кандидатот за градоначалник на Тетово Биљал Касами. Посочи дека со низа настани и богати културни содржини градот добил нов – културен лик, а, тетовско лето ги обединило сите генерации.

Касами ветува поддршка за културата и уметноста и во наредниот мандат, со што, како што рече ќе се погрижи градот да ги развива своите културни вредности.

Во програмата на Касами предвидено е да се формира општинска културна установа и воведување на нови културно уметнички манифестации и поддршка на младите креатори.

Кандидатот за градоначалник, кој се трка за втор мандат, Касами, посочи дека Тетово е жив и атрактивен град на уметноста и културата, а, развојот кој го постигнал заедно со својот тим изминатите 4 години не смее да запре. Порача-Тетово не смее да се враќа назад, туку ќе продолжи напред со второто поглавје на развојот, уште повеќе, подобро и посилно.

Наташа Гркова-Петрушевска