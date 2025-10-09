Ново рочиште за „Онкологија 2“, сослушани сведоци предложени од Обвинителството

Судот ги одби барањата за изземање на обвинителката и извештајот на медицинскиот вештак за случајот „Онкологија 2“ против поранешните медицински и економски директори на Клиниката за онкологија, Никола Васев и Нехад Нухи обвинети за злоупотреба, измама и проневера во службата од 2018-та до 2022-ра година со незаконски набавки на лекови без согласност на ФЗО со штета од 2,2 милијарди денари.

Сведочеа тројца сведоци на Обвинителството. Според вработена на шалтерот до неодамна се чувале печати со потписи на сите доктори за одобрување терапија.

Поранешен член на Управниот одбор сведочеше дека знаеле за се поголемиот долг на клиниката и дека одобрувале набавки на лекови со забелешка да има согласност од ФЗО.

Раководителката на клиничката аптека сведочеше дека биле земани лекови на реверс од добавувачи додека траеле набавките.

Адвокатот на првообвинетиот Васев побара негово ослободување од притвор за да има можност за адекватна одбрана во двата случаи за Онкологија што се водат против него.

Ирина Гелевска