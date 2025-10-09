Србија
Стапија во сила американските санкции против Нафтената индустрија на Србија
09.10.2025 20:04
Од денеска, во сила се американските санкции против Нафтената индустрија на Србија поради мнозинската руска сопственост во компанијата. Компанијата објави дека во моментов се обезбедени доволни резерви на нафта за преработка, а бензинските станици се соодветно снабдени. Српскиот претседател Вучиќ изјави дека гориво ќе има до крајот на годината.
Вашингтон ги најави санкциите уште во јануари, но нивната примена беше повеќепати одложувана.