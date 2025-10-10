Филипини: Земјотрес од 7,4 степени по Рихтер, предупредување за цунами

Земјотрес со магнитуда од 7,4 степени по Рихтер ја погоди јужната филипинска провинција, околу 62 километри од градот Манај. Официјалните лица им наредија на жителите да се евакуираат поради можно цунами. Пацифичкиот центар за предупредување во Хонолулу соопшти дека се можни опасни бранови во радиус од 300 километри од епицентарот.

Филипини сè уште се опоравуваат од земјотресот од 30 септември со јачина од 6,9 степени по Рихтер, во кој загинаа најмалку 74 лица, а илјадници беа раселени во централната провинција Себу.