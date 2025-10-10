„Вреди“ одржа митинг во Арачиново

Цели три децении на собирите во Арачиново се говори за вода за пиење, канализација, неасфалтирани улици, за каналите кои шират болести и депонии кои не трујат секој ден. Три децении жителите на оваа општина се користени како гласачка машина, а потоа се заборавени, рече кандидатот за градоначалник на Арачиново од „Вреди“, Даут Беќири. Тој додаде дека на 19-ти октомври нивниот глас ќе биде глас за големата реформа во Арачиново.

На митингот говореше и кандидатот за градоначалник на Чаир, Меџити.

„Вреди“ ветува подобра економија, земјоделство и други решенија за граѓаните.

Фиљана Кока