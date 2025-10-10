Кандидатите на „Левица“ ја претставија програмата пред кавадарчани и скопјани

Еколошки мерки, заштита на работниците и ревизија на урбанистичките планови во Кавадарци, кандидатите за советници од „Левица“ во оваа општина ги најавија приоритетите проекти со кои ја бараат довербата од граѓаните. Пред кавадарчани ветуваат и дестилерија, која како што рекоа, треба да донесе економски раст.

Кандидатите од „Левица“ најавија борба за човековите права и за лозарите.

Во Скопје, пак, кандидатот на „Левица“ за градоначалник на Скопје, Амар Мециновиќ ја промовираше неговата визија за транспарентност и за дигитализација на градот.

Мециновиќ се залага за нов модел на комбиниран јавен превоз, за нов генерален урбанистички план, борба со загадувањето, ставање крај на приватизацијата на јавните претпријатија, како и за подобрување на градската хигиена. Од Кавадарци и Скопје, карванот на „Левица“ се префрли во Битола, каде кандидатите ја претставуваат партиската програма.

Наташа Гркова – Петрушевска