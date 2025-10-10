Уште една недела кампања пред првиот круг од локалните избори. Кандидатите ги засилија активностите на терен за претставување пред електоратот. Денеска е и последен ден за пријавување на болни и немоќни лица за гласање на локалните избори. Тие в сабота, на 18 октомври ќе можат да го остварат своето гласачко право.

Марина Стојанова-Тонева известува.