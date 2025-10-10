Локални избори 2025
Уште една недела кампања пред првиот круг
10.10.2025 13:13
Кандидатите ги засилија активностите на терен за претставување пред електоратот...
Уште една недела кампања пред првиот круг од локалните избори. Кандидатите ги засилија активностите на терен за претставување пред електоратот. Денеска е и последен ден за пријавување на болни и немоќни лица за гласање на локалните избори. Тие в сабота, на 18 октомври ќе можат да го остварат своето гласачко право.
Марина Стојанова-Тонева известува.