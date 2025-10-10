Кривичен суд
Фатон Љури призна вина дека го прегазил Југослав Николовски
10.10.2025 13:19
Прво рочиште за смртоносното прегазување на скопјанецот Југослав Николовски, кој настрада откако во него удри мотоциклист, иако се движел во пешачка зона. Обвинетиот Фатон Љури призна вина дека го сторил делото...
Во Кривичниот суд, прво рочиште за смртоносното прегазување на скопјанецот Југослав Николовски, кој настрада откако во него удри мотоциклист, иако се движел во пешачка зона. Обвинетиот Фатон Љури призна вина дека го сторил делото, но не и дека не му укажал помош на повредениот. Обвинителството вели, ќе докажеме дека побегнал од местото.
Ана Јосифоска известува.