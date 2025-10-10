Фатон Љури призна вина дека го прегазил Југослав Николовски

Во Кривичниот суд, прво рочиште за смртоносното прегазување на скопјанецот Југослав Николовски, кој настрада откако во него удри мотоциклист, иако се движел во пешачка зона. Обвинетиот Фатон Љури призна вина дека го сторил делото, но не и дека не му укажал помош на повредениот. Обвинителството вели, ќе докажеме дека побегнал од местото.

Ана Јосифоска известува.