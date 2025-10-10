Активности на кандидатите на Националната алијанса за интеграција

Кандидатот за градоначалник на Чаир од Националната алијанса за интеграција најави ревитализација на Старата скопска чаршија.

Еркан Арифи, кој типува на градоначалничката функција во Липково. ветува целосна транспарентност во водењето на општината.

Носителот на советничката листа од НАИ за Куманово, Зекирија Шаини. по атентатот над него вели, не должам никому.

Против поранешната сопруга на Шаини и уште едно лице поднесени се кривични пријави информираше обвинителството.

Миле А. Ристески