Локални избори 2025
Животната средина приоритет на кандидатите на „Искуство за успех“
10.10.2025 17:20
„Независен водоснабдителен систем, прочистителна станица, нови урбанистички планови, поддршка за културата“ – ова е во програмата на коалицијата „Искуство за успех“ во општина Петровец...
Изградба на пречистителни станици, мерки за заштита на животната средина, измени во урбанистичките планови, функционален едношалтерски систем, решавање на инфраструктурните проблеми во општините и на недостигот од паркинг кај Зоолошката во Скопје и во Дебар маало – дел од понудата на кандидатите од коалицијата „Искуство за успех“.
Меѓу приоритетни проекти на кандидатите од оваа коалицијата е и изградба на културни домови и младински центри.
Марина Стојанова-Тонева