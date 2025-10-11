Притвор за сопственикот на „Марковски компани“

Предлогот на Основното јавно обвинителство Битола е прифатен од Кривичниот совет на Основниот суд во Битола и на осомничениот сопственик на правното лице „Марковски компани“ му е определена мерка притвор, соопшти Јавното обвинителство.

Со ова, како што се наведува во информацијата, е уважена жалбата и аргументите изнесени од битолското обвинителство, особено во поглед на ризикот од бегство на осомничениот, и е преиначена одлуката на судијата на претходна постапка.

Посочуваат дека ОЈО Битола сè уште не е известено за одлуката по поднесената жалба на мерката куќен притвор за осомничениот раководител во РЕК Битола.