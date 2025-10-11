Воен конфликт
Се интензивираат руските напади во Украина
11.10.2025 10:32
По масовните напади кои оставија над 800 илјади луѓе без струја во Киев, руските сили удрија и врз енергетската и цивилна инфраструктура во Одеса...
Додека вниманието на светот е насочено кон Блискиот Исток, украинскиот претседател Зеленски го обвини Путин за интензивирање на нападите врз Украина и уништувањето на енергетските постројки.
Зеленски бара поголема поддршка и акција од сојузниците во заштитата на овие објекти.