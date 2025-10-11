Франција
Макрон повторно го назначи Лекорну за премиер
11.10.2025 11:44
Лекорну доби задача да формира влада и да обезбеди усвојување на буџетот. Левицата не му дава поддршка, критикувајќи го за пензиската реформа.
Францускиот претседател Макрон повторно го назначи Себастијан Лекорну за премиер, и покрај неговата оставка и најавите дека ја завршил својата мисија.
Социјалистите предупредуваат на можни предвремени избори, додека крајната левица и десница беа исклучени од консултациите.