Макрон повторно го назначи Лекорну за премиер

Францускиот претседател Макрон повторно го назначи Себастијан Лекорну за премиер, и покрај неговата оставка и најавите дека ја завршил својата мисија.

Лекорну доби задача да формира влада и да обезбеди усвојување на буџетот. Левицата не му дава поддршка, критикувајќи го за пензиската реформа.

Социјалистите предупредуваат на можни предвремени избори, додека крајната левица и десница беа исклучени од консултациите.