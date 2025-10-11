Димитриевски најави изградба на нов плоштад во Куманово

Движењето ЗНАМ продолжува со предизборната кампања за локалните избори. Кандидатот за градоначалник на Општина Куманово, Димитриевски најави изградба на нов плоштад во градот. Вели, подготвен е да го реализира овој голем проект доколку повторно ја добие довербата на граѓаните.

Во рамките на програмата, Димитриевски вели, предвидени се и проекти за намалување на сообраќајниот метеж во градот.

Движењето ЗНАМ на овие избори излегува со свои кандидати за градоначалници во Куманово и во Центар, а советнички листи имаат во повеќе општини.

Маја Стојанова