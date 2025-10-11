Мицкоски: Македонија оди по вистинската патека

Денес, кога ја славиме храброста на нашите предци, нека знаат и нашите потомци – Македонија оди по вистинската патека. Патеката на достоинството, на трудот, на знаењето и на победата – порача премиерот Мицкоски на свечената академија по повод 11 Октомври, Денот на народното востание, насловена „На вистинската патека, за татковина со иднина“, што се одржа во Центарот за култура „Марко Цепенков“ во Прилеп.

Миле А. Ристески известува од Прилеп