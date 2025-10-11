Меџити ветува интензивен развој на Чаир

Чаир се развива кон економија, образование и сите други сфери, вели Изет Меџити, кандидат за градоначалник на Чаир од коалицијата ВРЕДИ. Додаде дека тоа што ветува неговиот противкандидат тие го завршуваат и пред мандатот, а ќе продолжат и поинтензивно.

Во Тетово, Биљал Касами ветува изградба на булевари.

Тетово ќе стане поврзан и функционален град, рече Касами кандидатот на ВРЕДИ за градоначалник на Тетово.

Наташа Јанчиќ-Менковски