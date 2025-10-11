Свечена академија во Прилеп за Денот на народното востание

Денес, кога ја славиме храброста на нашите предци, нека знаат и нашите потомци – Македонија оди по вистинската патека. Патеката на достоинството, на трудот, на знаењето и на победата – порача премиерот Мицкоски на свечената академија по повод 11 Октомври, Денот на народното востание, што се одржа во Центарот за култура „Марко Цепенков“ во Прилеп.

Известува Миле А. Ристески