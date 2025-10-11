11 Октомври
Свечена академија во Прилеп за Денот на народното востание
11.10.2025 17:11
Македонија оди по патеката на достоинството, на трудот, на знаењето и на победата – премиерот Мицкоски на свечената академија во Прилеп за Денот на народното востание…
Денес, кога ја славиме храброста на нашите предци, нека знаат и нашите потомци – Македонија оди по вистинската патека. Патеката на достоинството, на трудот, на знаењето и на победата – порача премиерот Мицкоски на свечената академија по повод 11 Октомври, Денот на народното востание, што се одржа во Центарот за култура „Марко Цепенков“ во Прилеп.
Известува Миле А. Ристески