Почна примената на ЕЕС системот

Држави членки на Шенген зоната почнуваат постепено да го воведуваат новиот дигитален систем за влез и излез на граничните премини на нивните граници за патници од трети земји. Новиот систем кој целосно ќе се применува од април идната година важи и за македонските граѓани.

Како ќе функционира и дали соседна Грција го воведе, од граничниот премин „Богородица“ известува Ване Трајков.