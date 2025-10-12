Нови правила во Шенген зоната
Почна примената на ЕЕС системот
12.10.2025 13:31
Новиот систем кој целосно ќе се применува од април идната година важи и за македонските граѓани...
Држави членки на Шенген зоната почнуваат постепено да го воведуваат новиот дигитален систем за влез и излез на граничните премини на нивните граници за патници од трети земји. Новиот систем кој целосно ќе се применува од април идната година важи и за македонските граѓани.
Како ќе функционира и дали соседна Грција го воведе, од граничниот премин „Богородица“ известува Ване Трајков.