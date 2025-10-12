НАИ ветува годишна поддршка за пензионерите во Гостивар

Следната недела нашиот народ ќе ја изрази својата волја преку еден историски референдум. Албанците ќе одлучат за враќање на достоинството, за еднаквост, интеграција и понатамошен напредок – изјави Арбр Адеми.

Валбон Лимани, кандидатот за градоначалник на Гостивар од Националната алијанса за интеграција вели, време е за ново поглавје, за долгорочно планирање и одржлив развој на градот.

За пензионерите, Лимани најави годишна помош од 30.000 денари.

Миле А. Ристески