„Здравствен хаб“ во Центар, најави Лабудовиќ

Ваучери за бесплатни ехо прегледи на дојка во градскиот парк делеше Мирослав Лабудовиќ, кандидатот за градоначалник на Центар од ЗНАМ. Според него локалната самоуправа има должност да гради улици и паркови, но многу повисок приоритет е грижата за здравјето на луѓето.

Ќе создадеме општина што се грижи, охрабрува и поддржува, општината не е само институција, туку и семејство, рече Лабудовиќ.

ЗНАМ со активности на терен и во Куманово. Најавија реконструкција на главните сообраќајници во централното градско подрачје на Куманово, како и поставување на нова сигнализација.

Наташа Јанчиќ-Менковски