Развојот на културата во Скопје меѓу приоритетите на Трајановски

Развој на културата и препознатливиот дух на градот во приоритетите на Коалицијата „Искуство за успех“. Враќањето на Скопскиот фестивал е само дел од предлозите во изборната кампања.

Коалицијата предлага збогатување на настани каде уметниците ќе можат да ги презентираат своите дела, сцени за реномирани и нови музички автори.

Трајановски со предлог и за организирање на годишен концерт на ансамбли за инструментална музика.

Марина Стојанова-Тонева