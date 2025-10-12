Почна примената на ЕЕС системот на граничните премини во Шенген зоната

Земјите членки на ЕУ и Шенген зоната од денес почнуваат етапно да го воведуваат новиот систем за влез и излез на патници кои доаѓаат од трети земји. Станува збор „ентри-егзит систем“ кој ќе се применува на сите гранични премини и аеродроми во 29-те држави од Шенген зоната. Новиот систем важи и за македонските граѓани кои се упатуваат во земјите-членки на Унијата, велат од МВР.

Новиот систем треба да биде целосно оперативен од април идната година. До тогаш, секоја земја-членка на Унијата етапно ќе мора да го применува. Македонските патници кои денес се упатуваа кон Грција слушнале дека има нови правила за влез.

Воведувањето на ЕЕС системот е да се подобри ефективноста и ефикасноста на контролите на надворешните граници на ЕУ и да се спречи нерегуларната миграција.

На „Богородица“, последните 48 часа според податоците на МВР, излез оствариле 7.089 македонски државјани.

Ване Трајков