Дефекти уште пред почетокот на грејната сезона

Два дена пред официјалниот старт на грејната сезона, неколку објекти во Скопје се соочуваат со течење и поплавени ходници,дефекти во внатрешната инсталација на парното греење. Дали е сè подготвено за непречено снабдување со топлинска енергија на 60 илјади домаќинства приклучени во мрежата.

Истражуваше Александра Велинова.