Парно греење
Дефекти уште пред почетокот на грејната сезона
13.10.2025 13:22
Дали е сè подготвено за непречено снабдување со топлинска енергија на 60 илјади домаќинства приклучени во мрежата?
Два дена пред официјалниот старт на грејната сезона, неколку објекти во Скопје се соочуваат со течење и поплавени ходници,дефекти во внатрешната инсталација на парното греење. Дали е сè подготвено за непречено снабдување со топлинска енергија на 60 илјади домаќинства приклучени во мрежата.
Истражуваше Александра Велинова.