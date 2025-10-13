РКЕ
Горивата поевтинуваат од полноќ
13.10.2025 13:34
Цените на горивата од вечерва на полноќ се намалуваат, соопшти Регулаторната комисија за енергетика.
Цената на ЕУРОСУПЕР 95 се намалува за 1 денар, и од утре ќе се продава за 73 денари по литар. Цената на ЕУРОСУПЕР 98+ се намалува за еден денар, и ќе изнесува 75 денари по литар.
Се намалува и цената на ЕУРОДИЗЕЛ за 0,5 денари, и од утре ќе се продава по цена од 68 денари по литар.
За 0,5 денари се намалува и цената на екстралесното масло за домаќинство и од 68, од утре ќе се продава за 67,5 денари. Само цената на мазутот останува непроменета, односно 36,7 денари по килограм.