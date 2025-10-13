Случајот со д-р Кузмановски ја бранува јавноста

Лекарската комора треба да заседава по случајот со разрешениот доктор на Клиниката за неврологија, Игор Кузмановски, по видеото на социјалните мрежи на кое се гледа дека користи дрога. Тој се извини и повлече од функцијата но најави дека ќе работи како доктор. Кузмановски доби поддршка од неговите колеги, дали комората ќе се изјасни и има ли информација кој е во игра за челната позиција на клиниката?

Наташа Јанчиќ-Менковски известува.