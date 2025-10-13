Трајановски: Обнова на БРТ системот и набавка на нови автобуси на метан

Возниот парк и јавното сообраќајно претпријатие кое е од стратешко значење, се во девастирана состојба, вели кандидатот за градоначалник на Скопје од коалицијата „Искуство за успех“, Александар Трајановски.

Тој ги претстави неговите решенија за подобрување на ситуацијата во ЈСП.

Најефикасни, најекономични и најеколошки се автобусите на метан, вели Трајановски.

Коалицијата е составена од партиите ЛДП, Гром, Интегра и ПЦЕР.

