Д-р Јован Божиновски е нов директор на Клиниката за неврологија

Разрешениот директор на Клиниката за неврологија, д-р Игор Кузмановски во моментот нема активна лиценца за работа, бидејќи важноста и истекла на 15 март. Докторот поднел барање за продолжување, но се поставува прашање дали и како лекувал пациенти пред неговото именување за директор август.

Кузмановски беше разрешен од директорската функција по објавувањето на скандалозното видео на кои се гледаат линии и се зборува за дрога. Во Министерството за здравство е формирана комисија за случајот, побаран е и вонреден надзор.

Во сабота е формирана комисија која ќе ги обедини сите документи, ДСЗИ ќе појдат на клиниката.

Две интерни комисии се формирани Неврологија, потврди новиот директор Јован Божиновски.

Надлежните информираа дека против поранешниот директор ќе биде поведена и дисциплинска постапка.

Наташа Јанчиќ Менковски