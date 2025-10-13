Алиу-Дрекслер: Со Германија имаме традиционално успешна соработка, посебна благодарност за поддршката во лекувањето на повредените од Кочани
Министерот за здравство, Азир Алиу одржа работна средба со амбасадорката на Сојузна Република Германија, Петра Дрекслер, на која беше реафирмирана одличната соработка меѓу двете земји и континуираната поддршка на здравствениот систем...
Министерот за здравство, Азир Алиу одржа работна средба со амбасадорката на Сојузна Република Германија, Петра Дрекслер, на која беше реафирмирана одличната соработка меѓу двете земји и континуираната поддршка на здравствениот систем.
Со Сојузна Република Германија и со амбасадорката Дрекслер имаме традиционално успешна соработка, а во оваа прилика посебно ја истакнав исклучителната поддршка за лекувањето на повредените во големата трагедија во Кочани. На заедничката средба разговаравме и за петте столба на кои ги базираме реформите во здравствениот сектор, со посебен фокус на дигитализацијата и искуствата на странските земји во овој сегмент, истакна министерот Алиу.
На средбата беа разгледани можностите за продлабочување на соработката со заеднички меморандум и формирање работни групи меѓу министерствата за здравство од двете држави.