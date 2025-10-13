Пресуда за случајот „ „Меѓународен сојуз“

Помала казна затвор добија обвинетите на повтореното судење за случајот „Меѓународен сојуз“. Првообвинетиот Бојан Јовановски од првичните 9, за измама и перење пари е осуден на 5 години казна затвор. Јасна Ерцеговиќ сега доби затворска казна од две години, во која влегува и времето поминато во куќен притвор, а условни казни добија Христина Блажевска и таткото на Бојан, Миле Јовановски.

Одбраната најави жалба до Апелација.

Паричната казна за правното лице „Меѓународен сојуз“ останува еден милион денари.

Кривичен ја изрекува пресудата по вторпат, откако Апелација ја укина првата пресуда и предметот го врати на повторно одлучување.

Викторија Милевска