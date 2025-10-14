Денеска состанок со новата влада со Макрон

Прва средба на новоназначениот кабинет во Франција пред денешниот состанок на новата влада со претседателот Макрон. Според премиерот Лекорну, единствена мисија е да се надминеме политичката криза.

„Посакувам оваа влада навистина да ја одрази различноста. Не размислувате сите исто, не гласавте сите на ист начин на последните избори, какви и да беа, во секој случај, последните гласачки ливчиња, имате разновидност на перспективи, и на крајот, тоа е она што го сакав. Посакувам влада на слободни поединци“, изјави Себастијан Лекорну, премиер на Франција.

Лекорну првпат беше назначен за премиер на 9 септември, поднесе оставка на само 27 дена на функцијата. По преговорите со парламентарните партии по барање на францускиот претседател, Лекорну во петокот повторно беше назначен за премиер. Во меѓувреме „Непокорна Франција“ и „Национален собир“ одново поднесоа барања за гласање недоверба на новата владата.