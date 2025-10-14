Митинг на СДСМ и коалицијата во Kочани

Да го вратиме достоинството во Кочани, да го вратиме редот и правдата – повика кандидатот за градоначалник на СДСМ и коалицијата. Истакна дека последните четири години Кочани живееше во тешка сенка на корупцијата, неспособноста и неправдата и дека кулминацијата на оваа разузданост ја почувствувавме на 16 март, во колективната болка, тага и нарушена безбедност. Градоначалничкиот кандидат за Кочани на СДСМ и коалицијата, Игор Христов побара поддршка од кочанчани и вети дом за стари лица, катни гаражи, функционален градски пазар, чист воздух и вода, уредени улици и други инфраструктурни проекти. Програмата се темели на враќање на довербата на граѓаните во институциите, со отчетност и транспарентност на работата на локалната власт.

Акцентот во програмата на Христов е ставен на младите, за кои вети услови за локален развој, мали бизниси и дигитални вештини, а целта е Кочани повторно да биде најчист град, еколошка, економска и социјално одговорна заедница.

„Ја чувствувам болката на секој родител кој на 16 март го испрати детето на забава и не го дочека назад. Ова не е болка што се заборава, не е празнина што било кога ќе се пополни. Во пожарот изгоре иднината на овој град. Минатото не можеме да го смениме, но можеме да извлечеме поуки и да го смениме системот“, порача лидерот на СДСМ од изборниот митинг во Кочани, потенцирајќи дека власта не ги прифатила предлозите на СДСМ за настраданите во пожарот и дека ниту еден политичар не може да оди во Кочани со крената глава.

Лидерот на СДСМ посочи дека и покрај недостигот на политичка волја кај дел од лидерите, останува посветен на идејата за национално обединување околу европската интеграција на државата како и темелните реформи во судството и институциите. Повика на масовна излезност на денот на гласањето и поддршка на Игор Христов и советничката листа на СДСМ и коалицијата.

Славица Величковска