„Искуство за успех“ ја претстави програмата за Аеродром

Нов скопски саем во Бардовци, со хотели, ресторани и зелен појас, најави кандидатот за градоначалник на Скопје, од коалицијата „Искуство за успех“ Александар Трајановски.

Кандидатот за градоначалник на Аеродром, Дејан Лазаревски ветува чиста и уредна општина, без депонии, со бесплатни катни гаражи за жителите.

Од „Искуство за успех“ велат дека не ветуваат невозможни работи, туку труд, одговорност и резултати.

Наташа Гркова Петрушевска