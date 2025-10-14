Локални избори 2025
„Искуство за успех“ ја претстави програмата за Аеродром
14.10.2025 16:28
Чиста и уредна општина, без депонии, со бесплатни катни гаражи за жителите, најавува Дејан Лазаревски, кандидат за градоначалник на Аеродром од коалиција „Искуство за успех“...
Нов скопски саем во Бардовци, со хотели, ресторани и зелен појас, најави кандидатот за градоначалник на Скопје, од коалицијата „Искуство за успех“ Александар Трајановски.
Кандидатот за градоначалник на Аеродром, Дејан Лазаревски ветува чиста и уредна општина, без депонии, со бесплатни катни гаражи за жителите.
Од „Искуство за успех“ велат дека не ветуваат невозможни работи, туку труд, одговорност и резултати.
Наташа Гркова Петрушевска