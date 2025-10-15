Уште три дена предизборна кампања пред молкот во петок на полноќ. Партиите и кандидатите за градоначалници и советници ги интензивираат активностите на терен, меѓусебните обвинувања се пожестоки. ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Твоја Македонија“ со предизборни активности во Македонска Каменица, Пехчево, Берово и во Делчево.

СДСМ и коалицијата ќе ги претстави своите кандидати во Центар Жупа, Дебар, Гостивар и во Маврово-Ростуше. На терен и партиите од албанскиот политички блок, вонпарламентарните партии и независните кандидати.