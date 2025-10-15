Трамп подготвен да испрати „Томахавк“ ракети во Украина

Украинскиот енергетски оператор воведува рестрикции на струја во најмалку осум области, вклучително и Киев поради штетите предизвикани на инфраструктурата од неодамнешните руски напади.

Американскиот претседател го повтори разочарувањето од рускиот колега Путин и истакна дека „Тој навистина мора да ја реши војната“. Коментарите следуваат три дена пред Зеленски да ја посети Белата куќа на разговори за војната. Трамп високо на агендата на средбата ја истакна можноста САД да ја снабдат Украина со ракети „Томахавк“.

„Видете, многу сум разочаран, бидејќи Владимир и јас имавме многу добри односи. Веројатно сè уште имаме. Не знам зошто продолжува со оваа војна. Оваа војна беше толку лоша за него. Тој влегува во четири години војна која требаше да биде завршена – требаше да ја добие таа војна за една недела. Изгуби милион и пол војници“, изјави Доналд Трамп, претседател на САД.

Трамп, исто така, ја бранеше новата политика за медиумите на Пентагон, која ги повикува новинските организации да потпишат изјава со која признаваат нови строги ограничувања на нивните работни места или ризикуваат да бидат исфрлени од работа.