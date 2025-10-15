Пожар во патнички автобус во Индија, најмалку 20 загинати

Најмалку 20 лица загинаа во пожар во патнички автобус во северна Индија. 15 патници со тешки повреди се хоспитализирани.

Според локалните власти, автобусот превезувал 57 патници на кратка рута кога од задниот дел на возилото почнал да излегува чад. Возачот го запрел автобусот покрај патот, но пожарот се проширил на целото возило за неколку минути.

Се истражуваат причините.