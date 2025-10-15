Најмалку 64 лица загинаа во поплавите во Мексико, уште 65 се водат за исчезнати

Повеќе од 300 заедници во централно и источно Мексико останаа отсечени по свлечиштата и поплавите. Илјадници војници и цивилни работници се на терен.

„Прво и најважно е повторното отворање на патиштата кон заедниците кои се сè уште изолирани и обезбедување на воздушни мостови, снабдување со храна, вода и проверка како се справува секое лице“, изјави Клаудија Шајнбаум, претседателка на Мексико.

Владата потврди дека најмалку 64 лица загинале во поројните дождови. Десетици сè уште се водат како исчезнати, а официјалните лица предупредуваат дека целосниот обем на уништувањето во градовите останува непознат.