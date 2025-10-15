Лишен од слобода државјанин на Босна и Херцеговина, платил патарина со фалсификувана банкнота

Вчера во 16:50 часот на патарина „Петровец“ во Скопје, полициски службеници го лишија од слобода М.А.(28) од Босна и Херцеговина поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело по член 268 од Кривичниот законик.

Имено, тој на патарината поминал со товарно возило со босански национални ознаки и притоа платил со банкнота од 10 евра за која вработениот се посомневал дека е фалсификувана.

Банкнотата е одземена за понатамошна постапка. Тој е задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава.