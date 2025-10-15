Лишен од слобода радовишанец, возел под дејство на алкохол и предизвикал сообраќајна несреќа

На магистралниот пат Радовиш-Струмица, во близина на крстосница за село Воиславци, радовишко, полициски службеници од СВР Струмица-ОВР Радовиш го лишија од слобода Е.В.(23) од Радовиш, информираат од МВР.

Околу 18:40 часот на наведената локација, тој со патничко возило „опел“ со струмички регистарски ознаки, кое го управувал, удрил во банкина покрај патот, а при преземање мерки полициските службеници констатирале дека бил под дејство на алкохол, односно измерени му се 2,25 промили алкохол во крвта.

Лицето е задржано во Полициската станица Радовиш, а за настанот е запознаен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Радовиш. По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена пријава по член 297-а од Кривичниот законик – „безобѕирно управување со моторно возило“, се наведува во соопштението.