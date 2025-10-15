Советничката листа на ЗНАМ ќе се залагаат за современ и организиран Прилеп

Современ и организиран Прилеп со ажуриран урбанистички план и транспарентни дозволи за градба нуди движењето „Знам“ преку кандидатите за советници на Прилеп.

Тие ќе се залагаат за финансиска транспарентност на буџетот, подземи гаражи во центарот, а младите да добијат обуки и претприемништва.

Се нудат и дневни центри за најранливите граѓани.

Елизабета Митреска