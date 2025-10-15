ГМО- иднината на исхраната или закана за здравјето?

Трендот за производство на генетски модифицирана храна во светот постојано се зголемува. Во Македонија ваков вид на храна може да се најде само од увоз.

ГМО храната има позитивни и негативни влијанија, мислењата се поделени. Сепак останува отворено прашањето, дали ГМО храната ќе ги задоволи потребите и гладта во светот или ќе биде нов предизвик за човештвото

Од земојделското училиште „Кузман Шапкарев“- Битола, чија базична цел е производство на здрава и безбедна храна сметаат дека традиционалното и органско производство се корените на здравата иднина.

Законот за безбедна храна и ГМО кој е во склад со Европската унија е дециден. Во Македонија е забрането производството, но на пазарот можат да се најдат производи во кои има 0,9 проценти застапеност на ГМО.

Александра Максимовска