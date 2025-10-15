Алиу во Гостивар: Нова сала за ортопедија и трауматологија во болницата

Министерот за здравство, Азир Алиу денеска ја посети Општата болница во Гостивар, каде се реализирани повеќе значајни инвестиции за унапредување на условите за пациентите.

„Извршено е реновирање на Ургентниот центар, инвестиција во вредност од 4 милиони денари. Првпат Гостивар добива хируршка сала за ортопедија и трауматологија и оваа новина е многу значајна за жителите на Гостивар и околината, имајќи предвид дека повеќе нема да има потреба да патуваат до Скопје за вакви интервенции. Новата сала е комплетно опремена со најсофистицирана апаратура во вредност над 9 милиони денари. По тој повод, денеска сме тука заедно со д-р Игор Мерџаноски од Клиниката за ТОАРИЛУЦ. За денеска се закажани првите 5 операции во новата сала кои се вршат во соработка со тимот од Клиниката за ТОАРИЛУЦ, а покрај од Гостивар веќе се закажани за операција и пациенти од други градови“, истакна министерот Алиу.

Во болницата во Гостивар во тек е постапката за вработување 37 лица од медицински и немедицински кадар, која ќе продолжи веднаш по изборите, а вработени се и 28 специјализанти од различни области.