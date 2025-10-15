Алиу во Гостивар: Нова сала за ортопедија и трауматологија во болницата
Министерот за здравство, Азир Алиу денеска ја посети Општата болница во Гостивар, каде се реализирани повеќе значајни инвестиции за унапредување на условите за пациентите...
Министерот за здравство, Азир Алиу денеска ја посети Општата болница во Гостивар, каде се реализирани повеќе значајни инвестиции за унапредување на условите за пациентите.
„Извршено е реновирање на Ургентниот центар, инвестиција во вредност од 4 милиони денари. Првпат Гостивар добива хируршка сала за ортопедија и трауматологија и оваа новина е многу значајна за жителите на Гостивар и околината, имајќи предвид дека повеќе нема да има потреба да патуваат до Скопје за вакви интервенции. Новата сала е комплетно опремена со најсофистицирана апаратура во вредност над 9 милиони денари. По тој повод, денеска сме тука заедно со д-р Игор Мерџаноски од Клиниката за ТОАРИЛУЦ. За денеска се закажани првите 5 операции во новата сала кои се вршат во соработка со тимот од Клиниката за ТОАРИЛУЦ, а покрај од Гостивар веќе се закажани за операција и пациенти од други градови“, истакна министерот Алиу.
Во болницата во Гостивар во тек е постапката за вработување 37 лица од медицински и немедицински кадар, која ќе продолжи веднаш по изборите, а вработени се и 28 специјализанти од различни области.