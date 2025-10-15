Упатството на АВМУ е усогласено со Изборниот законик, пресече Уставниот суд

Упатството на Агенцијата за медиуми е усогласено со Изборниот законик, пресече едногласно Уставниот суд и не поведе постапка по иницијативата на Левица. Опозициската партија пред судот се пожали дека е дискриминирана со, како што наведе незаконското упатство со кое тие како партија се изоставени од платеното политичко рекламирање. Претседателот на судот, Костадиновски вели дека Агенцијата и да сакала не можела да донесе поинакво упатство, бидејќи се што е поразлично би значело пречекорување на надлежностите.

На социјалните мрежи се огласи партискиот лидер. Уставниот суд пресуди: цензурата врз Левица е уставна и законска, напиша Апасиев. Левица до Уставен има доставено уште една иницијатива со која го оспорува Изборниот законик, но по ова барање, судот одлука ќе донесе на друга седница.

Анита Димитријевска-Велковска