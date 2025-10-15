Локални избори 2025
„Искуство за успех“: Инфраструктурни проекти и подобри услови во Општина Бутел
15.10.2025 18:43
Носителот на советничката листа Фитим Круези ветува залагање и за средување на имотно-правните односи во општината.
Инфраструктурни проекти во Општина Бутел, подобри услови во основните училишта, нови пешачки патеки и поддршка на микро и мали претпријатија се дел од проектите во програмата на коалицијата „Искуство за успех“.
Кандидатот за градоначалник на Град Скопје од коалицијата „Искуство за успех“, Александар Трајановски, го претстави архитектонскиот концепт за нови катни гаражи и пензионерски дом.
Наташа Гркова-Петрушевска