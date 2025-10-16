Американскиот претседател Трамп дозволи тајни операции на ЦИА во Венецуела и не исклучува ни копнената интервенција. Од Каракас со реакција.

„Колку долго ќе продолжат државните удари на ЦИА? Латинска Америка не ги сака, не ѝ се потребни и ги отфрла. Не-за војна, да-за мир. Ве молам, ве молам“, изјави Николас Мадуро, претседател на Венецуела.

Истовремено венецуелската армија во воена вежба распореди тенкови низ урбаните средини поради тензиите со САД.