Венецуела
Трамп дозволи тајни операции на ЦИА во Венецуела
16.10.2025 10:44
Американскиот претседател Трамп дозволи тајни операции на ЦИА во Венецуела и не исклучува ни копнената интервенција...
Американскиот претседател Трамп дозволи тајни операции на ЦИА во Венецуела и не исклучува ни копнената интервенција. Од Каракас со реакција.
„Колку долго ќе продолжат државните удари на ЦИА? Латинска Америка не ги сака, не ѝ се потребни и ги отфрла. Не-за војна, да-за мир. Ве молам, ве молам“, изјави Николас Мадуро, претседател на Венецуела.
Истовремено венецуелската армија во воена вежба распореди тенкови низ урбаните средини поради тензиите со САД.