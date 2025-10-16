Приведени 39 државјани на Албанија кои непријавено работеле за градежна фирма

На 15.10.2025 во периодот од 12:00 до 18:30 часот, полициски службеници од СВР Тетово во содејство со Државен инспекторат за труд, Државен пазарен инспекторат и инспектори од Одделението за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија-Тетово, извршија акциска контрола во с. Стенче, општина Брвеница, каде правно лице, сопственост на Е.З.М. од Тетово, изведувало градежни активности.

Притоа, на местото при извршување работни задачи се затекнати 39 работници од Албанија на возраст од 20 до 65 години. Тие се приведени затоа што е констатирано дека не биле пријавени како работници односно го злоупотребиле туристичкиот престој и престојувале спротивно на целта.

Лицата се задржани во полициска станица и по целосно документирање на случајот, ќе следуваат соодветни пријави за нив и за сопственичката на правното лице.